Премьер-министру Армении пригрозили судебным иском

Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян подаст в суд на премьер-министра Никола Пашиняна, если тот не обоснует свои заявления о том, что глава КС предлагал властям свои услуги, сообщил адвокат Товмасяна Амрам Макинян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В субботу Пашинян заявил на пресс-конференции, что глава КС, являясь одним из авторов реформированной конституции, неоднократно предлагал ему свои услуги, обещая проконсультировать, "какими лазейками основного закона можно воспользоваться". Премьер заявил, что эти предложения он отверг.

"Я буду 20 дней терпеливо ждать, пока Пашинян не обнародует какой-то объективный факт, любое достоверное доказательство, подтверждающее его слова. Если он этого не сделает, я попрошу своих адвокатов подать против Пашиняна судебный иск за клевету", - говорится в заявлении Товмасяна, текст которого адвокат Макинян разместил на своей странице в Facebook.

В документе указывается, что с момента вступления Пашиняна в должность премьера глава КС всего лишь дважды говорил с ним по телефону. "В первом случае он (Пашинян – ред.) попросил ускорить рассмотрение Конституционным судом международного договора, так как это было важно для выполнения Арменией своих обязательств. Во второй раз по моей инициативе мы обсудили возможность встречи с премьером находящегося в Армении председателя КС Германии Андреаса Фоскуле", - говорится в заявлении.

Товмасян добавил, что все его встречи с премьером проходили под объективами видеокамер, а в правительстве он был только один раз – вместе с немецким коллегой. "Ни Пашиняну, ни кому-либо из представителей власти я никогда не делал никаких предложений, связанных с моими обязанностями", - говорится в заявлении Товмасяна.

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