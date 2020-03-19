Количество зараженных в Армении коронавирусом COVID-19 достигло 115

В Армении количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 115. Как передает Trend, об этом пишут армянские СМИ на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

По положению на 09:00 19 марта в результате осуществленного тестирования на коронавирусную инфекцию (COVID-19) подтверждено еще 5 случаев заражения.

"В целом, на данный момент зафиксировано 115 случаев, один человек выздоровел. Эпидемиологический анализ результатов свидетельствует о том, что 99 случаев взаимосвязаны с двумя первичными случаями", - говорится в сообщении СМИ.