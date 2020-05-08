Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 3029
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 3029, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 7 мая, в стране было 2884 выявленных случая заражения. Таким образом, за сутки число случаев увеличилось на 145.
Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 43 человека (плюс один пациент за минувшие сутки). Число смертей пациентов с коронавирусом по другим причинам - 10.
Как сообщает Минздрав Армении, умершей пациентке было 48 лет, у нее были сопутствующие хронические заболевания.
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