Пашинян заразился коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом. Об этом он заявил в понедельник в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, <...> у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция. У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома", - отметил Пашинян.
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