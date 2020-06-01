СНБ Армении проверит заявления о незаконной торговле оружием Пашиняном

Служба национальной безопасности Армении проверит заявления бывшего посла в Ватикане, зятя экс-президента – Микаела Минасяна, о том, что власти страны замешаны в незаконной торговле оружием, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян, Генпрокуратура передала в СНБ последний ролик Минасяна, опубликованный на его странице в Facebook, с целью проверить указанные там сведения.

Зять Сержа Саргсяна в минувшую субботу в очередном видеоролике сообщил, что премьер Армении Никол Пашинян через своих приближенных организовывал перепродажу закупленного в России оружия в третьи страны.

Спустя день после этого разоблачения, шурин премьера, депутат Грачья Акопян сообщил, что в период правления тестя Минасяна – Сержа Саргсяна, одному из его приближенных из бюджета было выделено 15 миллиардов драмов (более 30 миллионов долларов) на закупку оружия, однако эта сумма вплоть до "бархатной революции" 2018 года так и не была потрачена на нужды армии. Акопян также обвинил Минасяна в незаконном приобретении имущества.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что изложенные Акопяном подробности в рамках ранее возбужденного уголовного дела уже стали предметом расследования.