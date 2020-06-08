Директор СНБ Армении подал в отставку
Директор СНБ Эдуард Мартиросян созвал собрание, на котором заявил о том, что представил заявление об отставке, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно информации, Эдуарда Мартиросяна на посту директора СНБ сменит недавно назначенный заместителем Аргишти Кярамян.
Лента новостей
В Азербайджане бакалаврам, не выполнившим минимальные требования по отдельным предметам, разрешено поступать в магистратуру
Айдын Мирзазаде: Часть общества все еще несерьезно относится к необходимости использования защитных масок
ГУГДП Азербайджана: За сутки к ответственности привлечены свыше 2500 водителей, нарушивших правила карантина
Соблюдение законов и правил - вот единственный путь победы над коронавирусом - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)