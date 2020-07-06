В Армении за сутки зарегистрировано 330 новых случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 28 936, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 5 июля, в стране было 28 606 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 330 новых случаев заражения.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончался 491 человек (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 159 (плюс 1 за минувшие сутки).
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