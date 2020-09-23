В Армении за сутки зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 47 877, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 сентября, таких случаев было 47 667. Таким образом, за сутки выявлено 210 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 942 человека (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 292 (плюс 4 случай за минувшие сутки).
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