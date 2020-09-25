Армения: «Если ты ненавидишь – значит, тебя победили»

БАКУ/Trend/ - В советское время в Азербайджане часто исполнялась песня, в которой были такие слова: «Хаястан (ну, то есть, Армения) и Азербайджан – братья».

Пока мы пели о братстве, армяне (не все) нас тихо ненавидели, готовясь отнять Карабах!

Вот выдержки из интервью Аркадия Карапетяна, данное армянскому журналу «Анив» в 2012 году. Редакция журнала представила его как одного из организаторов подпольного этапа «арцахского» (Нагорный Карабах – здесь и далее кавычки редакции) движения, и первого «Командующего Армии Обороны «Арцаха»:

«Подпольная деятельность в «Арцахе» была всегда – в каждом поколении отдельные люди собирались и обсуждали «арцахскую» и армянскую проблемы», говорит Карапетян.

Невозможно, казалось бы, на протяжении семидесяти лет (в составе общего государства) улыбаться и лгать в лицо тому, кого собираешься погубить или обокрасть, но армяне с честью справились с этим заданием. На протяжении десятилетий поколения армян втайне разрабатывали планы отторжения азербайджанских земель:

«К началу митингового этапа в 1988 году в «Арцахе» работали в подполье около 150 человек. Они готовились к будущим митингам,… занимались распространением листовок, работой с людьми.…Работали через непрямые контакты – курьеров, которые знали не более одного человека».

И далее: «Нужно было время, чтобы движение за «Арцах» приобрело зримые черты. Должны быть жертвы, мученики и герои, чтобы народ встал на ноги, взялся за оружие и начал оказывать сопротивление, бороться за свое будущее…. В отличие от многих, мы, подпольщики, прекрасно понимали, что в конечном итоге все это приведет к кровопролитию, и готовились к нему».

Прошло 30 лет.

Куда завела Армению ее одержимость ненавистью? Есть ли сегодня чем гордиться армянскому народу?

Может, своим вторым президентом, заявившим в духе расовой политики Третьего рейха о генетической несовместимости армянского и азербайджанского народов?

А может, тем, что Армения – единственная в мире страна, чьи граждане стремятся не въехать в свою страну, а выехать из нее: «В Армении уже несколько недель продолжаются акции протеста граждан страны, которые заявляют, что им не на что жить в Армении, и требуют выпустить их в Россию на заработки или к родным. … Армения, фактически, становится единственной страной в мире, граждане которой требуют выпустить их из страны» (Armenianreport.com, 22 сентября 2020 года)?

Или же тем, что Армения единственное в мире независимое государство, чьи границы охраняет другое государство?

Судя по всему, армянский народ сегодня не способен ответить на эти вопросы.

Сегодня эта несчастная страна все более напоминает игрока в тетрис, пытающегося справиться с все возрастающей скоростью падения геометрических фигур и все уменьшающимся пространством для маневра.

Ожидание войны, затухающая экономика, внутреннее брожение в обществе заставляют нервничать многих ереванских безумцев во власти, как бывших, так и нынешних.

Они чувствуют, что все идет не так, как было задумано, но не понимают: абсолютно неважно, в чьих руках находится пульт управления – Кочаряна, Саргсяна или Пашиняна. Общество ненависти, чем является Армения, ждет деградация и социальный распад.

«Если ты ненавидишь – значит, тебя победили». Эта игра будет Арменией проиграна.

Азер Ахмедбейли