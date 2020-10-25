В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2314 человек

За последние сутки в Армении коронавирусом (COVID-19) заразились 2314 человек, общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 77 837.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, за сутки от COVİD-19 умерли 23 человека. В Армении общее число умерших от коронавируса достигло 1180 человек.