В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2383 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 85 034, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 28 октября, таких случаев было 82 651. Таким образом, за сутки выявлен 2383 новый случай заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались человека 1272 (плюс 29 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 354 (плюс 2 за минувшие сутки).
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