Пашинян банкротит Армению - российское издание

Война - это не только жертвы и разрушения, война - это еще и колоссальные расходы. В условиях неработающей закредитованной экономики военный конфликт всегда приводит к банкротству целой страны. Армения не стала исключением, передает Trend со ссылкой на Комсомольскую Правду.

Военный конфликт в Карабахе вогнал Армению в тупик: ей нечем отдавать кредиты, равно как нет смысла включать печатный станок или занимать на внешнем рынке: и в том, и в другом случае ей не светит ничего хорошего.

В вооруженном конфликте в Карабахе, Ереван обрек себя на беспрецедентные потери - человеческие и материальные. И если в условиях современного мира с социальными сетями количество убитых и раненных скрыть или приуменьшить практически невозможно, то материальные потери армянские власти стараются отрицать. Но постепенно, после публикаций доказательств уничтожения военной техники, результатов слежения систем объективного контроля, начинают признавать и их.

Сайт News.ru сообщает, что армии Армении и сепаратистов Карабаха потеряли более 250 танков, 50 БМП, сотни артиллерийских расчетов, 6 пусковых установок системы С-300ПС, более десяти комплексов ПВО и сотни грузовиков. Также были уничтожены как минимум 10 командных пунктов управления и семь складов с боеприпасами. В денежном выражении Армения понесла ущерб более чем на 2 млрд долларов.

Понятно, что Азербайджан в ходе конфликта также несёт потери - как человеческие, так и материальные, а боевые действия также сказываются на экономике республики.

Определенных трат требует и организация комендатур временной спецадминистрации на отбитых у Еревана территориях Карабаха. Однако в отличие от Армении, основная статья пополнения бюджета которого - внешние переводы, Азербайджан имеет совсем иную экономическую структуру с другими рынками, пусть цены на энергоресурсы последнее полугодие и не находятся на подъёме. Баку также придется компенсировать потери, но запас прочности у него совсем другой: в июле стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года, несмотря на пандемию, выросли на 1,2% и составили около 51,7 млрд долларов. Где же в условиях не только войны, но еще и пандемии коронавируса правительство Армении изыщет колоссальные суммы для восполнения потерь и поддержания армии - большой вопрос.

За первую половину 2020 года экономика Армении, и без того находившаяся в тяжелейшем положении, по сути дела, рухнула: почти вполовину сократилось поступление налогов в казну, на треть уменьшился объем денежных переводов в страну из-за рубежа. Простые армяне раскошеливаться на военные амбиции Пашиняна не намерены: бросивший клич к населению страны помочь армии деньгами благотворительный фонд "Айястан" собрал... чуть больше 150 тыс. долларов. Для сравнения - стоимость полкового комплекта С-300ПМУ-1 составляет более ста млн долларов.

Дефицит госбюджета Армении, по самым скромным оценкам, составит к концу текущего года почти 1 млрд долларов. Внешние заимствования война в Карабахе сделала практически невозможными. Налоговых поступлений в таком объеме не предвидится: коронавирусные ограничения нанесли убытки всем без исключения отраслям армянской экономики

По состоянию на июль 2020 года государственный долг Армении достиг рекордной отметки за всю историю страны и составил 8 млрд долларов. Международное рейтинговое агентство Fitch уже понизило долгосрочные рейтинги Армении и спрогнозировало, что к концу этого года страну ждет дефолт.

Иностранных инвестиций после прихода к власти в Армении Николы Пашиняна ждать не приходится: сначала к новому правительству зарубежные инвесторы присматривались, а присмотревшись, отказались иметь с ним дело. Россия тоже не торопится вкладывать свои деньги в бывшую советскую республику, тщательно взвесив все риски. А их создает не только война в Карабахе, но и уголовные дела против дочек "Газпрома" и РЖД, возбужденные Арменией именно при Пашиняне. Еще одним негативным фактором для большинства зарубежных инвесторов является тесная связь Пашиняна с Фондом Сороса, "питомцы" которого заняли практически все ключевые посты в системе управления экономикой Армении.

Сохраняя нейтралитет, Москва не раз сигнализировала Еревану, что ей не по душе прозападные настроения нового армянского руководства. С такими настроениями, разумно полагают в Кремле, вряд ли можно считать Армению по-настоящему надежным союзником. И продолжают сохранять и развивать политико-экономические отношения с Азербайджаном, который имеет достаточное количество совместных проектов не только с Турцией, но и Россией.

Прозападное руководство Армении, разрушившее экономику страны, - безусловная проблема не только России. Не случайно президент Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!", особо подчеркнул, что баланс интересов по вопросу Карабаха должен не только позволить людям чувствовать себя в безопасности, но и создать возможности с разблокированием всех инфраструктурных возможностей, которые бы "легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха, где люди живут достаточно скромно".