Глава МИД Армении подал в отставку

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацамканян подал заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Нагдалян опубликовала также снимок заявления Мнацаканяна.

"Прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу", – отметил министр в своем заявлении.

За несколько минут до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны о своем решении отправить главу МИД Армении в отставку.