Глава МИД Армении подал в отставку
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацамканян подал заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Нагдалян опубликовала также снимок заявления Мнацаканяна.
"Прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу", – отметил министр в своем заявлении.
За несколько минут до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны о своем решении отправить главу МИД Армении в отставку.
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