Замглавы МИД Армении подал в отставку

Шаварш Кочарян освобожден с должности замглавы МИД Армении. Соответствующее постановление премьер-министра Никола Пашиняна опубликовано на официальном портале правительства, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Кочарян подал заявление об уходе несколько дней назад.

Кочарян был назначен замминистра в 2008 году и курировал сотрудничество с Россией, а также с Евразийским союзом.