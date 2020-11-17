Замглавы МИД Армении подал в отставку

Армения 17 ноября 2020 15:41 (UTC+04:00)
Замглавы МИД Армении подал в отставку

Шаварш Кочарян освобожден с должности замглавы МИД Армении. Соответствующее постановление премьер-министра Никола Пашиняна опубликовано на официальном портале правительства, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Кочарян подал заявление об уходе несколько дней назад.

Кочарян был назначен замминистра в 2008 году и курировал сотрудничество с Россией, а также с Евразийским союзом.

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