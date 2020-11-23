Еще один министр из команды Пашиняна сменился в Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об увольнении министра образования, науки, культуры и спорта страны Араика Арутюняна, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Другим указом президента на должность министра назначен Ваграм Думанян, до этого занимавший должность декана факультета информатики и прикладной математики Ереванского госуниверситета.