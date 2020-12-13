Нужно улучшать отношения с Турцией и Азербайджаном - Пашинян
БАКУ/Trend/- Нужно улучшить отношения с Турцией и Азербайджаном, пытаясь найти точки соприкосновения.
Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он заявил, что готов создать следственную комиссию по войне и отметил, что готов предстать перед народным судом, но в отставку не уйдет.
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