Нужно улучшать отношения с Турцией и Азербайджаном - Пашинян

БАКУ/Trend/- Нужно улучшить отношения с Турцией и Азербайджаном, пытаясь найти точки соприкосновения.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Он заявил, что готов создать следственную комиссию по войне и отметил, что готов предстать перед народным судом, но в отставку не уйдет.