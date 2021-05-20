Великобритания призывает своих граждан не совершать поездки на восток Армении
БАКУ /Trend/ - Великобритания призывает своих граждан не совершать поездки на восток Армении и в Тавушскую область, сообщает Trend в четверг со ссылкой на сайт правительства Великобритании.
Не рекомендуется ездить в пределах 5 км от всей восточной границы между Арменией и Азербайджаном и по трассе M16 / H26 между городами Иджеван и Ноемберян.
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