Армянское общество уже устало от постоянной блокировки Армении - политолог

БАКУ /Trend/ - Армянское общество уже устало от постоянной блокировки Армении.

Об этом сказал Trend политолог, председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев.

"Выборы прошли в очень напряженной обстановке. Победил Никол Пашинян. В Армении существует несколько кланов, "карабахским кланом" руководят Саргсян и Кочарян, которые участвовали в геноциде азербайджанцев, включая события в Ходжалы", - сказал Бабаев.

По его словам, армянское общество уже устало от постоянной блокировки Армении.

"Итоги выборов еще раз продемонстрировали, что большинство граждан страны голосовали за будущее Армении, а не за прошлое. Это еще раз доказало, что Армения должна стремиться способствовать миру на Кавказе, к экономическому развитию, а также формированию дружественных отношений с Турцией, Азербайджаном и Грузией", - отметил Бабаев.

Что касается остальных кандидатов, которые набрали небольшое количество голосов, то их политическая деятельность дала трещину, и итоги выборов ясно свидетельствуют об этом, отметил он.

По словам эксперта, ситуация в Армении будет накаляться, возможна дестабилизация и прочие столкновения, тем более что проигрыш в войне с Азербайджаном, экономический кризис и пандемия еще больше накаляют обстановку.

"Мне понравилось выступление Левона Тер-Петросяна в качестве сторонника Пашиняна, в котором он сказал, что лозунг "Великая Армения от моря до моря" уже устарел и пора выступить за стабильность армянского государства. А стабильность - это, прежде всего, отказ от притязаний на чужие земли и территории", - сказал Бабаев.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)