Ситуация в Армении из-за эпидемии Covid-19 ухудшается
Ситуация в Армении из-за эпидемии Covid-19 ухудшается. Об этом, как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения Геворг Симонян.
«Уважаемые соотечественники! Ситуация в Республике Армения из-за эпидемии Covid-19 ухудшается.
В Ереване и областях Армении 14 медицинских центров были полностью или частично перепрофилированы в центры лечения коронавируса. Из 1798 койко-мест 1563 уже заняты (87%)
Около 700 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 125 – в крайне тяжелом, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Бригады скорой помощи работают с большой нагрузкой, обрабатывая 2–3 тыс. вызовов в день», - написал Г.Симонян.
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