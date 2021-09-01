Ситуация в Армении из-за эпидемии Covid-19 ухудшается. Об этом, как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения Геворг Симонян.

«Уважаемые соотечественники! Ситуация в Республике Армения из-за эпидемии Covid-19 ухудшается.

В Ереване и областях Армении 14 медицинских центров были полностью или частично перепрофилированы в центры лечения коронавируса. Из 1798 койко-мест 1563 уже заняты (87%)

Около 700 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 125 – в крайне тяжелом, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Бригады скорой помощи работают с большой нагрузкой, обрабатывая 2–3 тыс. вызовов в день», - написал Г.Симонян.