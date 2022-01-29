В Ереване задержан угрожавший взорвать посольства РФ и США в Армении

БАКУ /Trend/ - Житель Еревана угрожал взорвать посольства России и Соединенных Штатов в Армении.

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, звонок с угрозой поступил в полицию 25 января.

Личность звонившего была установлена, после чего на следующий день его доставили в отделение полиции.

По факту готовятся соответствующие материалы.