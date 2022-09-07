Водный кризис в Иране углубляется, чего добивается Армения?

БАКУ/Trend/ - Климатические изменения, о которых так много говорят современные экологи, несомненно, затронут весь мир. Однако, какие-то страны, в силу различных причин, окажутся под большим ударом, нежели другие, и на этом фоне кризис водных ресурсов, который является актуальным уже сейчас, встанет во главе угла.

Вопрос экологии – тема для Ирана чувствительная и важная, а состояние водных источников страны уже вызывает опасения. Министерство окружающей среды Ирана признает те опасности, которые были указаны в отчете ООН 2017 года ­– повышение температуры и уменьшение количества осадков, а также доступных водных ресурсов, что представляют реальную угрозу для страны. Еще в 2021 году верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал гражданам, что вода станет главным приоритетом руководства – и неслучайно. В отчете Nature Scientific Journal о водном кризисе в Иране указывается, что с 2002 по 2015 год из водоносных горизонтов было извлечено более 74 миллиардов кубометров, что является беспрецедентным, а на возрождение потребуется тысячу лет наряду с принятием срочных мер. 26 июня тегеранская газета Hamshahri со ссылкой на доктора Аббасали Нобахта, главу Организации по управлению природными ресурсами и водосборными бассейнами, сообщила, что Иран столкнется с острым кризисом воды к 2025 и нехваткой воды к 2040 году. Географически Иран находится в сухом поясе планеты, характеризующейся высокой температурой и относительно небольшим количеством осадков. Это делает доступные водные ресурсы одним из важнейших лимитирующих факторов развития страны. Глобальные исследования показывают, что в такой климатической зоне, как иранская, повышение температуры на один градус может снизить урожайность на 10 процентов, что, конечно же, влияет как на экономику, так и на продовольственную безопасность Ирана. В некоторых провинциях Ирана, а в частности, в городе Парсабад на севере, например, вода из реки Араз до сих пор используется в качестве питьевой. Более того, вода широко используется в хозяйственных целях. В стране неоднократно происходили беспорядки, например, в мае-июне 2021 года прошли масштабные волнения, унесшие жизнь 10 демонстрантов и ранив сотни. Крестьяне провинций Систан и Белуджистан, Хузестан, неспособные больше вести сельское хозяйство при отсутствии необходимого количества воды для полива и домашних животных, были вынуждены забить домашний скот и переселиться в города, которые сами находятся не в лучшем положении.

В этом контексте, если Армения будет продолжать загрязнять Араз, это может привести к запрету использования воды реки в качестве оросительной и питьевой. Как следствие, на севере Ирана по этой причине могут возникнуть новые беспорядки.

Правительство Ирана, несомненно, прилагает усилия, чтобы не дать проблеме нехватки водных ресурсов превратиться в причину социальных потрясений. Однако, помимо природных климатических изменений, не менее весомый удар по экологии Ирана оказывает и фактор загрязнения со стороны соседа - Армении. В то время как страна борется с кризисом водных ресурсов, а люди вынуждены бросать свои дома и хозяйства, Армения продолжает загрязнять важнейший для Ирана водный источник - Араз, еще более усугубляя ситуацию. В частности, по словам министра энергетики Ирана Реза Ардаканиан, Иран уже несколько лет пытается остановить загрязнение реки Араз со стороны Армении, одной из самых важных рек как на Кавказе, так и в Иране, но безрезультатно. Река Араз загрязняется армянской стороной систематически.

В 2021 году стало известно, что была создана совместная рабочая комиссия Ирана и Агаракского медно-молибденового комбината, которая должна была исследовать момент загрязнения Араза данной организацией. Стоит отметить, что Агаракский медно-молибденовый комбинат, который является седьмым самым крупным налогоплательщиком Армении, сбрасывает свои отходы в реку Мегри, непосредственно впадающую в Араз.

Также, факт загрязнение трансграничной реки Охчучай уже неоднократно поднимался как азербайджанской стороной, так и иранской. Отходы Каджаранского медно-молибденового очистного сооружения у истока этой реки, а также бытовые сточные воды сбрасываются в Охчучай, что приводит к избытку соединений тяжелых металлов в реке. Глава Свободной экономической зоны Араз, Мохсен Наримар, ещё в 2021 году сообщил, что Иран и Армения возобновят рабочую группу по мониторингу загрязнения реки Араз.

Однако, хоть страны и проводят мониторинги, создают совместные комиссии, важнейшая река региона продолжает загрязняться в угоду алчности Еревана. То ли Армения не считает экологический террор веским поводом построить очистительные сооружения, то ли просто не справляется с контролем тех заводов, которые находятся на ее территории.

Стоит отметить что, официальный Баку, также, неоднократно выражал недовольство безответственной позцией Армении, приближающей экологическую ситуацию региона к критическому состоянию. За последние месяцы, во время своих визитов в Иран Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев также провели ряд обсуждений вокруг проблемы загрязнения реки Аракс со стороны Армении.

Иран, несомненно, предпринимает меры во избежания ухудшения ситуации, но достаточно ли их? И удастся ли Тегерану в одиночку бороться и с экологическим кризисом, и с загрязнением со стороны Армении, и с теми последствиями, которые непременно последуют? Нехватка водных ресурсов может стать причиной как конфликтов внутри страны, так и за ее пределами, так как с подобным вопросом сталкиваются и другие соседи Ирана.

Вопрос к правительству Ирана: когда оно предпримет активные меры по отношению к Армении, которая загрязняет пресные воды кавказских рек?