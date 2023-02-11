В центре Еревана произошла стрельба

Полиция Армении открыла огонь в центре Еревана по транспортному средству, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"10 февраля около 23:00 в центре Еревана водитель автомобиля марки Hummer грубо нарушил правила дорожного движения, не подчинился законным требованиям полицейских, направил автомобиль в направлении стражей правопорядка и граждан, совершив тем самым действия, опасные для их жизни и здоровья", - сообщили в пресс-службе полиции, отметив, что полицейские стреляли по шинам автомобиля, чтобы остановить его.