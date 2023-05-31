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В Армении высокопоставленные чиновники могут быть арестованы за наркоторговлю

Армения Материалы 31 мая 2023 12:12 (UTC +04:00)
В Армении высокопоставленные чиновники могут быть арестованы за наркоторговлю

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БАКУ /Trend/ - В последнее время распространяется торговля наркотиками среди лиц, занимающих высокие посты как в армянской армии, так и в политических кругах.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на издание "Грапарак", директор Службы национальной безопасности Армен Абазян особо коснулся этого в ходе закрытых дебатов по вопросам бюджета в парламенте.

Абазян выразил обеспокоенность быстрым распространением наркотиков в стране и отметил, что в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков ожидается арест ряда высокопоставленных чиновников.

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