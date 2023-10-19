Газета «Коммерсантъ» об углубляющемся кризисе в отношениях между Россией и Арменией

БАКУ /Trend/ - В российской газете «Коммерсантъ» опубликована статья, в которой говорится об углубляющемся кризисе в отношениях между Россией и Арменией, передает в четверг Trend.

Так, в материале отмечается, что отношения Москвы и Еревана продолжают ухудшаться.

«В отсутствие прямых контактов лидеров двух стран стороны полемизируют заочно. Армянский премьер Никол Пашинян, дрейфующий, по крайней мере на уровне риторики, в сторону ЕС, выступил в Европарламенте с новой порцией критики в адрес российской стороны. Досталось Организации Договора о коллективной безопасности, в завуалированной форме России, а также российским миротворцам в Карабахе. Москва назвала поведение армянского лидера «безответственным и провокационным», - говорится в статье.

Автор статьи подчеркивает, что отношения России с этой страной, входящей и в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сейчас переживают, пожалуй, худший период за все время существования независимой Республики Армения.

«Кризис в российско-армянских отношениях не новость. Никол Пашинян давно и достаточно жестко критикует Москву и ОДКБ. Зависимость Армении от России и созданной по ее инициативе организации в плане безопасности он еще в начале сентября назвал ошибкой. Были и другие жесты», - говорится в материале.

Автор отмечает, что одним из важных раздражителей является ратификация и последующее подписание президентом Армении Ваагном Хачатуряном Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

«Москва еще до совершения Арменией необходимых законодательных процедур обозначала, что Римский статут испортит двусторонние отношения. Но Ереван довел начатое до конца. Теперь Армения обязана исполнять предписания МУС, который, напомним, весной выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Отношениям, впрочем, еще есть куда ухудшаться. К примеру, в Ереване обсуждают отключение российских телеканалов. А пока до этого не дошло, Никол Пашинян предпочитает ездить не в Россию или дружественные ей страны, а на Запад. И там критикует союзную Армении страну», - говорится в статье.

Касательно стремлений Армении сближаться с Западом, автор отмечает, что между Арменией и ЕС формат отношений менее глубокий.

«Стороны подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. При этом Армения находится, можно сказать, в уникальной ситуации. Она состоит в ЕАЭС и ОДКБ. Однако Никол Пашинян настойчиво демонстрирует, что он готов перейти на иной уровень отношений с ЕС. Как при этом он намерен поступать с альянсами, в которых Армения состоит вместе с Россией, - неизвестно», - говорится в материале.