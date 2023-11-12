Армяне распространяют фейк чтобы разрушить отношения между Азербайджаном и Израилем (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пользуясь конфликтом на Ближнем Востоке, армянские пропагандисты пытаются найти способы, чтобы вбить клин между Азербайджаном и Израилем, и не стесняются распространять с этой целью смехотворные фейки.

Как сообщает Trend, в соцсети Х опубликовано якобы свежее видео с сопроводительным текстом о том, что в Азербайджане активисты жгут флаги Израиля.

А на самом деле эти кадры были сняты 10 лет назад в поселке Нардаран, где кучка религиозных радикалов устраивали провокацию. Всем хорошо известно, что они уже давно получили наказание и этот вопрос закрыт. Но армяне все еще продолжают в отчаянии пытаться найти хоть какую-то зацепку, откапывают материалы 10-летней давности и выдают это за «антиизраильский протест».

Уж слишком прочные отношения между Азербайджаном и Израилем, чтобы их могли разрушить какие-то жалкие фейки армянских пропагандистов.