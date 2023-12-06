Запад подсовывает Армении фальшивку - Захарова о поставках военной техники

БАКУ /Trend/ - Очень не хочется, чтобы Армению обманывали западные "друзья".

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос поставок западной военной техники в Армению.

"Сегодня мы провели очень много примеров того, как запад умеет обманывать. Очень не хочется, чтобы народ Армении опять обманули западные "друзья". Дело в том, что мы об этом уже говорили", - отметила она.

Говоря о роли Франции в данном вопросе, Захарова подчеркнула, что бронемашины Bastion – это неликвид.

"К сожалению, народу Армении со стороны запада подсовывается фальшивка. Потому что эта сборная солянка из военной техники производства разных стран никогда не способствовала повышению оборонной способности", - добавила она.

Напомним, что изначально Bastion был спроектирован для французских войск в бывших колониях страны в Африке. Теперь же Франция ищет любые возможности избавиться от этой техники.

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