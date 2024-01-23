Иран мог передать "потерянное" Арменией оружие ХАМАСу - EU Reporter

БАКУ /Trend/ - Армения могла поставить Ирану большое количество оружия, которое, в свою очередь, оказалось в руках ХАМАСа и других террористических организаций.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в статье Сары Миллер, опубликованной на новостной платформе EU Reporter, базирующейся в Брюсселе.

Автор напомнила, что армянские военные каким-то образом потеряли около 17 000 штурмовых винтовок. По словам министра внутренних дел Армении Ваге Казаряна, это количество штурмового оружия не учтено на складах вооружения.

"Трудно постичь эту цифру – 17 000. Только представьте, этого оружия достаточно, чтобы вооружить три с половиной пехотные бригады. Численность всей армянской армии составляет 65 тысяч человек, так что недостающего оружия хватило бы на четверть ее личного состава. Если они будут должным образом упакованы, это будет более 1 400 довольно больших и тяжелых ящиков (по 12 винтовок в каждом), для перевозки которых потребуется более 10 военных грузовиков", – говорится в статье.

Она отметила, что сам Казарян упомянул, что оружие пропало после Второй Карабахской войны. Таким образом, оно не было потеряно во время войны или захвачено азербайджанскими войсками - винтовки пропали после конфликта.

"Где сейчас это оружие? Эти поставки определенно не пересекали Армению через турецкую, грузинскую или азербайджанскую границы. Есть только одна соседняя страна, которая очень заинтересована в приобретении оружия в любой точке планеты – Иран. Являясь системообразующим сторонником различных террористических организаций, Тегеран регулярно поставляет им легкое и тяжелое вооружение.

Штурмовые винтовки российского производства имеют дополнительную ценность. На самом деле их невозможно отследить. Иран производит собственные аналоги автомата Калашникова – винтовки KLF или KLS. Но их легко идентифицировать по небольшим отличиям в дизайне, общему низкому качеству, маркировке производителя и маркировке переключателя огня на оружии. Предпочтительнее поставлять оружие российского производства хуситам, "Хезболле" или ХАМАС - никто точно не знает, откуда оно взялось, поскольку российскую маркировку можно найти во многих местах.

Армения сегодня является важным звеном в обходе европейских санкций, поэтому, вероятно, что именно через ее территорию могли осуществляться такие поставки.

Только представьте, что "пропавшие" с военных складов Армении с 2020 года автоматы Калашникова могли попасть в руки боевиков ХАМАС и, возможно, были использованы во время резни 7 октября в Израиле", – пишет Сара Миллер.

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