Армения приостановила участие в ОДКБ - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом в интервью телеканалу France 24 сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Trend.

По его словам, вопросы, касающиеся безопасности Армении, особенно в 2021-2022 годах, не были должным образом урегулированы в рамках Договора о коллективной безопасности.

В ответ на вопрос о возможном закрытии российской военной базы в Армении Пашинян отметил, что на данный момент не ведется обсуждение этого вопроса.