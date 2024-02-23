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Армения приостановила участие в ОДКБ - Пашинян

Армения Материалы 23 февраля 2024 04:18 (UTC +04:00)
Армения приостановила участие в ОДКБ - Пашинян

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом в интервью телеканалу France 24 сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Trend.

По его словам, вопросы, касающиеся безопасности Армении, особенно в 2021-2022 годах, не были должным образом урегулированы в рамках Договора о коллективной безопасности.

В ответ на вопрос о возможном закрытии российской военной базы в Армении Пашинян отметил, что на данный момент не ведется обсуждение этого вопроса.

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