Армения не признает никакое «правительство Карабаха в изгнании» — Пашинян

БАКУ/Trend/ - Армения не признает никакое «правительство Карабаха в изгнании». Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства.

Он отметил, что некоторые круги, перемещенные из Карабаха, предпринимают действия, которые создают угрозу национальной безопасности Армении, заявляют о «правительствах в изгнании» и пр.

«Такие заявления являются угрозой для нацбезопасности», - сказал он.

Пашинян заявил, что на территории Армении, не может быть никакого другого правительства, кроме как его.

«Я хочу очень четко заявить, что в Армении есть правительство, и это правительство сидит в этом зале», - сказал он.

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