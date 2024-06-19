В МИД России прокомментировали контракт на поставку военной техники из Франции в Армению

БАКУ /Trend/ - Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, комментируя контракт на поставку систем Caesar из Франции в Армению.

«Вот это еще один шаг. Мы об этом говорили, вновь вы видите подтверждение. Руководство Франции руководствуется не интересами Армении, не интересами какого-то конкретного народа. Париж стремится использовать имеющиеся разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей. Под собственными конъюнктурными целями я подразумеваю не только личный интерес Елисейского дворца, но и Францию как проводника натовской идеологии. Мне кажется, именно так к этому и стоит относиться», - сказала она.

Отметим, что вчера министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его армянский коллега Сурен Папикян подписали соглашение о продаже Армении артиллерийской системы Caesar. Речь идет о поставке 109 самоходных артиллерийских установок Caesar нового поколения.

Артиллерийские системы Caesar производятся французской оборонно-промышленной компанией Nexter.