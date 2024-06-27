Ереван готов доработать и подписать мирный договор с Баку - Мирзоян

БАКУ /Trend/ - Ереван готов в ближайшие месяцы полностью доработать мирный договор с Баку и подписать его.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Таллинне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

Он отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и готова нормализовать отношения с Азербайджаном.

По словам Мирзояна, Ереван готов продолжить процесс демаркации на основе Алма-Атинской декларации, подписанной в 1991 году.

"Я искренне верю, что у нас есть возможность закрыть страницу конфликта на Южном Кавказе и установить мир в нашем регионе. Я верю, что этот мир принесет пользу всем народам и странам региона", - сказал Мирзоян.

Отметим, что 26 июня Армения получила от Азербайджана новый пакет предложений по проекту мирного соглашения

4 июня пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что Армения ответила на последние предложения Азербайджана по проекту мирного договора направлением пересмотренной 9-й редакции.

8 апреля Ереван направил ответ на 8-ю редакцию предложений Баку по мирному договору.

Напомним, что ранее, 4 января 2024 года Армения направила Азербайджану свою редакцию текста мирного договора. В феврале Армения получила от Азербайджана дополнительные предложения по мирному договору.

Работа над текстом мирного договора ведется непосредственно между Баку и Ереваном.

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