Срыв переговоров с Азербайджаном связан с разглашением гостайны с армянской стороны - Симонян

БАКУ /Trend/ - Спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил депутата от правящей партии "Гражданский договор" Овика Агазаряна в разглашении государственной тайны.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, Симонян сообщил, что премьер-министр Никол Пашинян поделился с членами партии секретными подробностями своих встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако Агазарян обнародовал эту информацию.

Симонян отметил, что более года искали источник утечки информации.

Он также добавил, что подобные утечки стали причиной срыва переговоров с Азербайджаном и напряженности в отношениях.

"Даже если Агазарян откажется от мандата по просьбе Пашиняна, он не сможет избежать ответственности", - сказал Симонян.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!