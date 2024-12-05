Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Армения

Срыв переговоров с Азербайджаном связан с разглашением гостайны с армянской стороны - Симонян

Армения Материалы 5 декабря 2024 16:44 (UTC +04:00)
Срыв переговоров с Азербайджаном связан с разглашением гостайны с армянской стороны - Симонян
Фото: Национальное Собрание Республики Армения

Читайте Trend в

Ramazan Abdullayev
Ramazan Abdullayev
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил депутата от правящей партии "Гражданский договор" Овика Агазаряна в разглашении государственной тайны.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, Симонян сообщил, что премьер-министр Никол Пашинян поделился с членами партии секретными подробностями своих встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако Агазарян обнародовал эту информацию.

Симонян отметил, что более года искали источник утечки информации.

Он также добавил, что подобные утечки стали причиной срыва переговоров с Азербайджаном и напряженности в отношениях.

"Даже если Агазарян откажется от мандата по просьбе Пашиняна, он не сможет избежать ответственности", - сказал Симонян.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости