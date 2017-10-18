Состоится форум технологического сотрудничества Грузии и Ирана

18 октября 2017 13:02 (UTC+04:00)

Состоится форум технологического сотрудничества Грузии и Ирана В Агентстве инноваций и технологий Министерства экономики и устойчивого развития завтра откроется форум технологического сотрудничества Грузии и Ирана. Он проводится при соорганизации Торгово-промышленной палаты Грузии и при поддержке Технопарка.

Как сообщают в Министерстве экономики, мероприятие откроют заместитель председателя Агентства инноваций и технологий Грузии Автандил Касрадзе и заместитель гендиректора Торгово-промышленной палаты Нато Чиковани, передает "Грузия Online".

На мероприятии будут присутствовать Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Грузии Сеиед Джавад Хавам Шахид, вице-президент Парка науки и технологий города Язд Ахмад Реза Фагхих Хорасани и вице-президент Ирана по делам науки и технологий Масуд Хафези.

Компании-члены иранской бизнес-делегации представляют такие сферы, как информационные технологии (IT), фармацевтика, лабораторное оборудование, медицинское оборудование, сельское хозяйство, тепличное хозяйство, строительные материалы, энергосистема, нанотехнологии, электроника и др.

Azernews Newspaper
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