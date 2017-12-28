После Тбилиси электроэнергия подорожает и в регионах Грузии

28 декабря 2017 12:49 (UTC+04:00)

Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии повысила тариф на 1,28 тетри для абонентов электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia, оперирующей в регионах страны, сообщает Новости-Грузия.

Обновленный тариф вступит в силу с 1 января 2018 года и будет действовать до 31 декабря 2020 года.

В регионах Грузии на сегодняшний день потребительский тариф на электроэнергию для абонентов, потребляющих до 101 кВтч, составляет 12,957 тетри с учетом НДС. С нового года он повысится до 14,237 тетри (8,99%).

Тариф для абонентов, потребляющих от 101 до 301 кВтч повысится с 16,933 тетри до 18,213 тетри (7,56%) с учетом НДС. А для тех, кто потребляет более 301 кВтч — с 21,453 тетри до 22,733 тетри (5,63%) с учетом НДС.

На 1,28 тетри повысится тариф и для коммерческого сектора, работающего в регионах страны. Официальный валютный курс на 28 декабря — 2,58 лари за 1 доллар.

Сегодня Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению рассмотрит вопрос повышения тарифа на воду для абонентов компаний Georgian Water and Power, оперирующей в Тбилиси, «Руставис цкали», работающей в городе Рустави и «Мцхетис цкали», оперирующей в городе Мцхета.

Как уже сообщалось, накануне регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению повысила на 1,5635 тетри тариф на электроэнергию для абонентов компании «Теласи», владеющей электросетями Тбилиси.

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Azernews Newspaper
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