Новый грузинский перевозчик MyWay Airlines совершил первый рейс

1 апреля 2018 12:34 (UTC+04:00)

Новая грузинская авиакомпания MyWay Airlines совершила первый рейс — из Тбилиси в Тегеран, сообщили в Тбилисском международном аэропорту, передает Sputnik Грузия.

Это был чартерный рейс. Праздничная церемония состоялась в Тбилисском международном аэропорту.

В дальнейшем в планах авиакомпании четыре российских направления - Москва, Жуковский (Московская область), Санкт-Петербург и Самара, а также Тель-Авив (Израиль), Дубай (ОАЭ), Киев (Украина) и Минск (Беларусь), сообщает TV Pirveli со ссылкой на Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

MyWay Airlines основана китайской компанией Hualing Group. В ноябре 2017 года в Грузию из Китая импортировали два самолета стоимостью более 43,4 миллиона долларов. Так что авиапарк компании представлен двумя самолетами Боинг-777. Поступление третьего ожидается в начале июля, а четвертого — в декабре.

Компания Hualing Group осуществляет крупные проекты на территории Грузии. Она занималась строительством олимпийской деревни на окраине Тбилиси для проведения Олимпийского молодежного спортивного фестиваля Tbilisi 2015 и по сей день продолжает строительство крупного поселения на окраине города.

Hualing Group занимается изготовлением лесоматериалов, производством мебели и банковской деятельностью (китайская сторона владеет 90% акций Basisbank). На сегодняшний день в Грузии оперируют 15 компаний, входящих в Hualing Group.

На сегодняшний день в Грузии лишь один национальный авиаперевозчик - Georgian Airways (Airzena).

Авиакомпания Airzena была создана в сентябре 1993 года. Изначально она выполняла чартерные рейсы в ОАЭ, Италию, Китай, Египет, Индию, Сирию, а регулярные - в Австрию.

В 1999 году Airzena стала национальным перевозчиком Грузии.

В августе 2004 года была переименована в Georgian Airways, однако название Airzena до сих пор широко употребляется в качестве короткого обозначения грузинских авиалиний.

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Azernews Newspaper
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