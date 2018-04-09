Президент и премьер Грузии выразили соболезнования в связи с наездом в Мюнстере

9 апреля 2018 09:50 (UTC+04:00)

Президент и премьер-министр Грузии выразили соболезнования Германии в связи с наездом автомобиля на толпу в Мюнстере, в результате которого погибли три человека, передает Новости-Грузия.

Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили в своем твиттере написал, что «глубоко опечален тяжелой атакой в Мюнстере».

«Наши мысли и молитвы обращены к семьям жертв, народу и правительству Германии», — говорится в сообщении Квирикашвили.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал случившееся в немецком городе «бесчеловечным инцидентом».

«Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с бесчеловечным инцидентом в городе Мюнстер. Грузия солидарна и стоит рядом с правительством и народом Германии», — написал Маргвелашвили в своем твиттере.

Вечером 7 апреля в Мюнстере автомобиль въехал в толпу на одной из площадей в центральной части города. Водитель транспортного средства покончил с собой, еще двое людей погибли, пострадали 20 человек. В немецком МВД заявили, что инцидент не связан с радикальным исламом. Также в ведомстве сказали, что у водителя было немецкое гражданство, и он является единственным подозреваемым в этом деле.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она глубоко потрясена случившемся в Мюнстере и заявила, что будет сделано все возможное, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Детские сады Тбилиси будут оснащены противопожарными детекторами
Грузия 8 апреля 23:11
СМИ сообщили о задержании четырех мужчин, готовивших атаку в Берлине
Европа 8 апреля 18:58
На западе ФРГ эвакуировали более 26 тысяч человек из-за бомбы времен войны
Европа 8 апреля 16:39
Глава МВД ФРГ подтвердил, что инцидент в Мюнстере не связан с терроризмом
Европа 8 апреля 15:54
Среди пострадавших при инциденте в Мюнстере граждан Азербайджана нет - МИД
Общество 8 апреля 12:51
Найденный в квартире преступника из Мюнстера автомат оказался муляжом
Европа 8 апреля 11:01
Азербайджан выясняет наличие граждан среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Мюнстере - МИД
Политика 8 апреля 00:25
Президент Германии назвал атаку в Мюнстере ужасающим актом насилия
Европа 7 апреля 21:57
Водитель грузовика, въехавшего в толпу в Мюнстере, покончил с собой
Европа 7 апреля 19:17
В I квартале 2018 года экспорт грузинского вина вырос
Грузия 7 апреля 12:29
Кабмин ФРГ в десятки раз увеличил траты на политическую рекламу в соцсетях
Европа 7 апреля 12:12
США обещают Грузии усилить сотрудничество в сфере обороны
США 6 апреля 12:44
Забастовка работников Батумского порта прекращена, гендиректор подает в отставку
Энергетика 6 апреля 11:54
Германия намерена приобрести у США беспилотники "Тритон"
Европа 6 апреля 10:41
Беларусь и Грузия намерены расширять сотрудничество в правоохранительной сфере
Беларусь 6 апреля 09:49
В Белом доме сообщили о подготовке визита Меркель в США
США 5 апреля 22:40
В Грузии объявили 6 апреля днем траура в связи с гибелью шахтеров
Грузия 5 апреля 20:26
Wizzair начинает выполнение прямых рейсов между Грузией и Румынией
Грузия 5 апреля 17:49