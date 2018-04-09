Президент и премьер Грузии выразили соболезнования в связи с наездом в Мюнстере

Президент и премьер-министр Грузии выразили соболезнования Германии в связи с наездом автомобиля на толпу в Мюнстере, в результате которого погибли три человека, передает Новости-Грузия.

Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили в своем твиттере написал, что «глубоко опечален тяжелой атакой в Мюнстере».

«Наши мысли и молитвы обращены к семьям жертв, народу и правительству Германии», — говорится в сообщении Квирикашвили.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал случившееся в немецком городе «бесчеловечным инцидентом».

«Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с бесчеловечным инцидентом в городе Мюнстер. Грузия солидарна и стоит рядом с правительством и народом Германии», — написал Маргвелашвили в своем твиттере.

Вечером 7 апреля в Мюнстере автомобиль въехал в толпу на одной из площадей в центральной части города. Водитель транспортного средства покончил с собой, еще двое людей погибли, пострадали 20 человек. В немецком МВД заявили, что инцидент не связан с радикальным исламом. Также в ведомстве сказали, что у водителя было немецкое гражданство, и он является единственным подозреваемым в этом деле.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она глубоко потрясена случившемся в Мюнстере и заявила, что будет сделано все возможное, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

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