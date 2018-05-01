ЕС не обсуждает приостановку безвизового режима - МИД Грузии

1 мая 2018 09:53 (UTC+04:00)

На данном этапе вопрос приостановки безвизового режима между Евросоюзом и Грузией не стоит на повестке дня ЕС. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Вахтанг Махароблишвили, сообщает Грузия Online со ссылкой на IPN.

По словам замглавы МИД, Тбилиси активно сотрудничает как с Брюсселем и его соответствующими агентствами, так и с отдельными государствами-членами Содружества.

Дипломат рассказал о мерах, призванных исправить ситуацию с ростом запросов о предоставлении убежища.

Особое внимание замминистра уделил Германии – стране, где особенно остро стоит вопрос о грузинских мигрантах. Махароблишвили, в частности, напомнил о февральском визите в ФРГ замминистра внутренних дел Нино Джавахадзе. Позже Тбилиси посетила немецкая делегация. А в конце мая в Германию с визитом намерен отправиться министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

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