Настало время осуществить реформирование работы ООН - премьер Грузии

28 сентября 2018 03:28 (UTC+04:00)

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в четверг, что настало время осуществить реформирование работы ООН. Соответствующее заявление политик сделал, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

"К сожалению, ООН оказалась неготовой к решению вызовов, стоящих перед современным миром, - отметил Бахтадзе. - На наших глазах происходит системная эрозия глобальной безопасности, в сегодняшних условиях миру нужна более действенная и сильная ООН".

По его словам, "международному сообществу сегодня нужны сильные институты, которые смогут дать конкретную оценку вызовам современности и адекватно реагировать на эти вызовы, осуществлять превенцию рисков, которые представляют опасность для глобальной безопасности". "Разговоры о необходимости реформирования ООН велись еще в 1990-х годах, но надо признать, что в этом деле не было серьезных успехов. Сейчас настала пора осуществить реформирование ООН, эта очень актуальная тема", - заявил премьер-министр.

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