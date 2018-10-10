Импорт нефтепродуктов в Грузию растет

10 октября 2018 09:13 (UTC+04:00)

За девять месяцев 2018 года в Грузию завезли 814,4 тысячи тонн горючего, что на 3,5 процента больше, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Об этом говорится в сообщении Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ), передает в среду Sputnik Грузия.

"В том числе импорт бензина составил 405,3 тысячи тонн, а дизельного топлива – 409,1 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

В январе-августе 2018 года 70,3 процента импорта бензина приходится на горючее марки регуляр (А-91), 28 процентов — на премиум (А-95) и 1,6 процента — на супер (А-98).

Наибольший объем импорта бензина и дизельного топлива за девять месяцев 2018 года приходится на Россию — 211,7 тысячи тонн, что составляет 26 процентов от всего импорта.

В течение месяца цена на нефть выросла на 6,8 процента - в начале года цена за баррель нефти составляла в среднем 67 долларов. Текущая цена нефти - самая высокая после ноября 2014 года, прокомментировали в СИНГ высокие цены на нефтепродукты в Грузии.

На данном этапе рост цен на нефть обусловлен следующими факторами – с ноября войдут в силу санкции против Ирана и, соответственно, есть ожидания, что экспорт нефти из этой страны значительно сократится.

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