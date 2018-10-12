Глава МИД Грузии встретился с зампомощником госсекретаря США

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом, находящимся в Грузии с визитом, передает в пятницу Грузия Online.



По информации пресс-службы министерства иностранных дел, стороны обсудили основные направления текущего сотрудничества в рамках стратегического партнерства между двумя странами и перспективы их дальнейшего углубления. Было подчеркнута интенсификация коммуникации на высшем и высоком уровне между стратегическими партнерами в последний период.



В месте с тем, разговор касался динамики текущего сотрудничества в сфере обороны и безопасности, также стороны выразили готовность предпринять особые усилия для укрепления экономического сотрудничества.

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