Глава МИД Грузии встретился с зампомощником госсекретаря США

12 октября 2018 09:11 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом, находящимся в Грузии с визитом, передает в пятницу Грузия Online.

По информации пресс-службы министерства иностранных дел, стороны обсудили основные направления текущего сотрудничества в рамках стратегического партнерства между двумя странами и перспективы их дальнейшего углубления. Было подчеркнута интенсификация коммуникации на высшем и высоком уровне между стратегическими партнерами в последний период.

В месте с тем, разговор касался динамики текущего сотрудничества в сфере обороны и безопасности, также стороны выразили готовность предпринять особые усилия для укрепления экономического сотрудничества.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Израиле приостановлены полеты F-35 после катастрофы в США
Израиль 09:36
Спецпредставитель США по Ирану проведет переговоры с ЕС и Индией
В мире 09:26
Узбекистан привлечёт израильских туристов по примеру Азербайджана и Грузии
Туризм 09:20
В США отменили более 800 авиарейсов из-за шторма "Майкл"
США 11 октября 23:47
Пентагон приостановил полеты F-35
США 11 октября 20:06
Президент США и лидер Китая намерены встретиться на саммите G20 - СМИ
США 11 октября 19:49
Лента новостей
Цены на азербайджанскую нефть снизились
Энергетика 09:49
Туркменистан и Афганистан подписали соглашение в области электроэнергетики
Энергетика 09:45
Грандиозная победная летопись 15-летнего периода президентства…
Политика 09:44
Туркменистан активно работает с ведущими энергетическими компаниями Великобритании
Энергетика 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 октября
Бизнес 09:36
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 27 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:36
В Израиле приостановлены полеты F-35 после катастрофы в США
Израиль 09:36
Товарооборот России и Китая за девять месяцев вырос на 25,7%
Россия 09:30
Спецпредставитель США по Ирану проведет переговоры с ЕС и Индией
В мире 09:26