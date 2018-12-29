На двух зимних курортах Грузии зимний сезон официально открыт

29 декабря 2018 08:56 (UTC+04:00)

На зимних курортах Грузии Годердзи и Бакуриани зимний сезон официально открылся в пятницу, говорится в сообщении Компании развития горных курортов Грузии, как передаёт Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

На курорте Годердзи заработала восьмикилометровая горнолыжная трасса и две канатные дороги. На данный момент на курорте функционируют шесть современных коттеджей, две гостиницы и объекты питания.

"Меня особенно радует то, что даже на фоне сложных климатических условий, активно идет строительство. Туристы как внутри страны, так и из-за рубежа активно интересуются Годердзи, Хуло. Я уверен, что это создаст те условия, которые заслуживают жители Хуло и которые нужны всей Аджарии. Поэтому, я всей командой заинтересован, чтобы он еще больше развивался и стал курортом мирового уровня", - заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

В районе Хуло для благоустройства дорог в 2019 году будет потрачено девять миллионов лари (более 3,3 миллиона долларов).

В будущем году также запланировано завершение реабилитации дороги, ведущей от перевала Годердзи к Зеленому озеру. Местные власти также планируют благоустроить территорию, прилегающую к Зеленому озеру. Планируется и застройка курорта Бешуми (Хуло). Для этого в бюджете уже выделено полмиллиона лари (более 187,2 тысячи долларов). Данный проект будет содействовать развитию новых туристических мест в регионе, уверены в правительстве Аджарии.

Зимний сезон сегодня также открылся на горнолыжной трассе Дидвели в Бакуриани. На Дидвели всего четыре канатных дороги: гондольного типа, кресельного, бугельного и фуникулер. Но курорте восемь горнолыжных трасс длиной 16 километров. Трасы рассчитаны для лыжников всех категории.

За безопасностью на горнолыжных трассах будут следить сотрудники спасательной службы и горнолыжные патрули.

Канатные дороги будут работать каждый день с 10:00 до 16:45 часов.

На Дидвели установлена система искусственного оснежнения. 34 специальных аппарата и две снежные пушки обеспечивают двухкилометровую горнолыжную трассу снегом.

На курорте можно кататься на лыжах и ночью. Там установлено разноцветное, высокотехнологическое освещение.

На Дидвели установлены горные, бесполозные сани "Тобоган". Строительством "Тобогана" занималась компания из Словакии Tatralift. Длина трассы – 960 метров.

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