Всемирный Банк увеличил прогноз экономического роста Грузии

Всемирный Банк опубликовал новый прогноз роста мировой экономики. По прогнозу, в текущем году рост экономики Грузии составит 5%, что на 0.8% больше по сравнению с предыдущим прогнозом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online . Банк также прогнозирует рост на 5%-5% в 2020 и 2021гг.

Прогноз Грузии является одним из самых положительных среди стран Европы и Центральной Азии и в этом плане нас опережают только 3 страны. В частности, в текущем году банк прогнозирует 6% рост экономики Таджикистана. На 5.6% вырастет экономика Туркменистана и на 5.1% – экономика Узбекистана.

В своем отчете банк отмечает, что на экономический рост в регионе повлияли события, происходящие в Турции и , в регионах Европы и Центральной Азии, в 2018 году общий экономический рост уменьшился на 3.1%. Банк отмечает, что и в текущем году факторами риска для роста экономики в регионе все еще остаются экономика Турции, санкции против России и ожидаемый шок банковского сектора Турции.

А глобально, по отчету банка, рост мировой экономики в 2019 году составит 2.9%.

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