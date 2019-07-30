Грузия подала заявку на проведение зимнего Европейского юношеского фестиваля в 2025 году

30 июля 2019 23:24 (UTC+04:00)

Национальный олимпийский комитет Грузии подал заявку на проведение XVII зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в 2025 году. Об этом во вторник заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера олимпийский комитет Грузии официально подал заявку о том, чтобы в 2025 году принять молодежную олимпиаду в зимних видах спорта (зимний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль - прим. ТАСС). Это является одним из самых масштабных спортивных мероприятий на Земле. Я уверен, что мы будем очень успешными", - сказал Бахтадзе, выступая на торжественном мероприятии в Тбилиси на озере Лиси по случаю избрания Грузии одной из четырех стран по проведению чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин в 2021 году.

Проведение фестиваля предполагается на горнолыжных курортах Грузии в Бакуриани и Боржоми (край Самцхе - Джавахети).

Зимний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14-18 лет проводится один раз в два года. В 2019 году в фестивале в Боснии и Герцеговине приняли участие более 900 спортсменов из 46 стран, которые соревновались в восьми видах спорта - биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке, сноуборде, хоккее и керлинге. В 2021 году фестиваль пройдет в финском Вуокатти, в 2023-м - во Фриули-Венеции-Джулии (Италия).

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