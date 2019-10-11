В Грузии открылась штаб-квартира Форума Шелкового пути

11 октября 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Грузинском Тбилиси открылась организационная штаб-квартира Форума Шелкового пути, сообщает Trend со ссылкой сайт “Первый Канал Грузии”.

Форум возглавит Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе.

Форум пройдет 22-23 октября, в нем примут участие около 2 тысяч делегатов из 60 стран, включая высокопоставленных чиновников, бизнесменов и экспертов.

«Мы рассмотрим проблемы и возможности бизнес-сектора Грузии. Мы проинформируем участников форума об инвестиционном потенциале страны. Мы сосредоточимся на развитии транспортного коридора », - сказал Геннадий Арвеладзе.

Форум шелкового пути проводится в Грузии в третий раз.

Первый Тбилисский форум Шелкового пути прошел в октябре 2015 года, и он вызвал большой международный интерес – на нем присутствовали представители бизнес-сектора из 50 стран и официальные делегации из 34 стран.

Шелковый путь, являющийся древним торговым путем, на протяжении веков соединял Китай с Европой через Центральную Азию. Идею строительства нового Шелкового пути, который должен соединить Китай со странами Европы, укрепит сотрудничество с Азией и Африкой.

Развитие Шелкового пути — один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабе страны, является составной частью Шелкового пути, в том числе автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и порт Анаклия.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор:)

Twitter: @Mila61979356

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