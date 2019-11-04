Министр иностранных дел Грузии находится с визитом в Королевстве Швеция

4 ноября 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани находится с визитом в Королевстве Швеция, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии.

В рамках визита министр примет участие в Стокгольмском министериале, в связи с десятилетием Восточного партнерства, который проходит по инициативе шведской стороны.

В министериале участвуют министры иностранных дел стран «Восточного партнерства», а также министр иностранных дел Швеции Анн Линде, генеральный директор Еврокомиссии по вопросам европейской политики, соседства и переговоров о расширении Кристиан Даниэльсон и заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Во время своего визита в Королевство Швеция Давид Залкалиани проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линд, с государственным секретарем министра по делам ЕС Паулой Корвало Оловсон, министром юстиции и миграции Морганом Йоханссоном и министром обороны Петером Хультквистом.

Министр также планирует встретиться с грузинской диаспорой.

Визит Давида Залкалиани в Королевство Швеция завершится 06 ноября.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев)

Twitter: @Mila61979356

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