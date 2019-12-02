Оппозиция в Грузии анонсировала начало митингов в регионах страны

2 декабря 2019 01:33 (UTC+04:00)

Объединённая оппозиция Грузии, которая требует от властей изменений в избирательной системе, объявила об акциях протеста в регионах страны, которые начнутся на следующей неделе, заявил один из ее лидеров Георгий Вашадзе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Со следующей недели начнутся акции в регионах, с города Кутаиси. В пятницу, в 14.00 пройдет масштабное шествие в городе, затем перейдем в другие регионы", - заявил Вашадзе журналистам.

По его словам, до начала акций в регионе оппозиционеры вновь попытаются пикетировать парламент в Тбилиси. Две попытки блокирования оппозиционерами законодательного органа ранее разогнал спецназ.

На днях представители оппозиции и властей провели встречу при участии зарубежных послов. Оппозиционеры заявили, что диалог не дал результатов, и анонсировали продолжение митингов. На переговорах рассматривался вопрос избирательной системы в Грузии. Оппозиционеры начали перманентные акции протеста в центре Тбилиси после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по переходу на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году.

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