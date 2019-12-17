Оппозиция в Грузии планирует пикетировать здание парламента

17 декабря 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Оппозиция в Грузии планирует пикетировать здание парламента, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«На этой неделе запланированы внеочередные заседания парламента, и мы собираемся провести пикетирование в четверг. Пикетирование будет проходить с утра», — заявил после встречи лидеров оппозиции один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава. По его словам, в субботу и воскресенье манифестации пройдут в Зугдиди и Батуми.

Кроме того, по словам Гиги Угулава, последний раунд переговоров между оппозицией и властями в этом году запланирован на пятницу.

Волна протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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