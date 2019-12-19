Минэкономики Грузии опровергает дезинформацию армянских СМИ

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии опровергает распространенную армянскими СМИ информацию о возможной продаже порта Батуми, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.



"Распространенная армянскими СМИ информация не соответствует действительности. Батумский порт передан в аренду сроком на 49 лет с правом управления компании "Батумский нефтетерминал", - заявляют в министерстве.



Напомним, что ранее армянская газета "Жаманак" написала о заинтересованности Армении купить морской порт в Батуми, который власти Грузии выставили на продажу за $600 млн. "Различные круги в Армении пытаются организовать сбор средств для покупки порта, тем самым обеспечив беспрепятственную транспортировку грузов в Армению", - пишет издание.

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