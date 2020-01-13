Премьер-министр Грузии находится с официальным визитом в Украине

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 12-13 декабря находится в Украине с официальным визитом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-служба премьер-министра.

В ходе визита Георгий Гахарий встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе личной встречи лидеры двух стран обсудили общие европейские перспективы. Стороны подчеркнули дружественные отношения между грузинским и украинским народами, которые способны привести к конкретным результатам для обеих стран.

После дискуссии в Администрации президента Украины состоялась встреча в расширенном формате, в которой приняли участие министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По завершению встречи Гахария и Зеленский подписали Соглашение о создании грузино-украинского Стратегического совета высокого уровня. Работа Стратегического совета будет вестись по следующим направлениям - политическое, торгово-экономическое, оборонное и охранное, а также культурное и гуманитарное. По каждому направлению будет создана рабочая группа во главе с соответствующими министрами, которая обеспечит высокий уровень всестороннего двустороннего партнерства.

Лидеры двух стран подчеркнули, что подписание подобного соглашения демонстрирует стремление двух стран вывести отношения на более высокий уровень.

В рамках официального визита премьер-министр Грузии также встретился с премьером Украины Алексеем Гончаруком.

По словам премьер-министра Грузии, стратегическое партнерство между двумя странами должно опираться на эффективное экономическое сотрудничество и правительство Грузии стремится добиться большего успеха в областях торговли, транспорта и развития, привлечь дополнительные инвестиции в различных направлениях.

Георгий Гахария также подчеркнул важность евроатлантической интеграции Грузии и Украины и необходимость повышения эффективности сотрудничества в этом направлении.

По словам премьер-министра Украины, Грузия является стратегическим партнером Украины, и визит премьер-министра Гахарии заложит основу для дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений.

В рамках официального визита премьер-министр Грузии встретился с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

В ходе встречи глава правительства рассказал о стремлениях и проблемах народов двух стран. Георгий Гахария отметил успешный межпарламентский диалог и высоко оценил трехсторонний формат сотрудничества между парламентами Грузии, Украины и Молдовы.

Председатель Верховной Рады поблагодарил премьер-министра Грузии за его визит и подчеркнул, что для него большая честь принимать Георгия Гахария.

В ходе визита премьер-министр принял участие в пленарном заседании глав государств - членов ГУАМ. После заседания стороны подписали документы, направленные на создание единой экономической зоны между государствами - членами организации и содействие Соглашению о свободной торговле. Георгий Гахария вместе с главами государств - членов ГУАМ подписал Всеобъемлющую декларацию, определяющую экономические процессы в ГУАМ, а также развитие транспортных и энергетических коридоров, перспективы развития свободной торговли, контактов между людьми и развитие туризма.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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