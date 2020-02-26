В грузинской клинике с возможными симптомами коронавируса находятся 10 человек

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в инфекционной больнице в Тбилиси находятся десять человек с возможными симптомами коронавируса, передает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщили Первому каналу Грузии в больнице, во второй половине дня из Центра Лугара поступят результаты анализов пациентов, что позволит опровергнуть или подтвердить подозрения в заболеваемости коронавирусом.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 81 002 человека, 2 762 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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